Bekir Pakdemirli: Ekimde rekor destek ödemesi yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ekimde çiftçiye 773 milyon 269 bin lirayla rekor destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iklim değişikliğinin ve koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin üreticiye yansımaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek; 266 bin 419 çiftçiye ekimde toplam 773 milyon 269 bin lirayla rekor destek ödemesi yapacaklarını ve çiğ süt desteği olarak da 261 bin 584 çiftçinin, toplam 706 milyon 136 bin 472 lira destek ödemesi alacağını söyledi.

"TÜRK ÇİFTÇİSİ ÜRETİCİ İÇİN SEFERBER EDİLDİ"

Pakdemirli, sadece ülkenin değil tüm dünyanın olumsuz koşullardan etkilendiğini, buna rağmen tüm imkanların Türk çiftçisi, üreticisi için seferber edildiğini dile getirdi.

DESTEK ÖDEMELERİNİN YÜZDE 77'Sİ GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl tarımsal destek ödemelerinin yüzde 77 oranında gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, 2021 için belirlenen destek tutarının toplam 16 milyar 800 milyon lirasının çiftçilere ödendiğini bildirdi.

"ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİN YANINDAYIZ"

Pakdemirli, iklim değişikliği ve salgının olumsuz koşullarına rağmen üretici ve yetiştiricinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Büyük fedakarlıkla ve özveriyle üretmeye devam eden çiftçimizin tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmasına destek olacağız. Tüm varlığımızla ve gücümüzle üretim için çaba göstereceğiz. Çiftçimiz ürettikçe bizim de yanında olduğumuzu görecek." diye konuştu.

"ÇİĞ SÜTE REKOR DESTEK BUGÜN HESAPLARA GEÇECEK"

Ekimde yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ekim ayında rekor destek ödemesi yapacağız ve ödemeler bugün hesaplara geçecek. Buna göre, çiğ süt desteği (ocak-şubat-mart) 261 bin 584 çiftçi, toplam 706 milyon 136 bin 472 lira destek ödemesi alacak.

EKİMDE 266 BİN 419 ÇİFTÇİYE TOPLAM 773.2 MİLYON LİRA DESTEK ÖDEMESİ

Hayvan hastalıkları tazminatından 1.462 çiftçi toplam 31 milyon 552 bin 734 lira ödeme alırken, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1.378 çiftçi toplam 27 milyon 81 bin 833 lira alacak. Diğer destekler ise şöyle olacak; hububat ve baklagil desteği için 1.243 çiftçi toplam 6 milyon 556 bin 177 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 281 çiftçi 1 milyon 163 bin 809 lira ve yem bitkileri desteği için 471 çiftçi 778 bin 308 lira. Böylece ekimde 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin 333 lira destek ödemesi yapılacak."