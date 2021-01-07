Bekir Pakdemirli: IPARD-II başvuru çağrısı kapsamında 1.1 milyon liralık destek vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, toplam 125 milyon euroya karşılık gelen 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketi sunulduğunu belirtti.

Kırsal kesime verilen destekler devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi düzenlenen IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı'na katıldı.

Kırsal kalkınmanın önemine değinin Pakdemirli, proje kabul sürecinin 15 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "Ekonomik yatırımlar, IPARD, ORKÖY ve Uzman Eller projeleriyle kırsalı dört koldan destekliyoruz. Bu projeler sayesinde son 2,5 yıldır toplam 35 bin projeye, 3 milyar 300 milyon lira destek verdik, kırsalda 104 bin vatandaşımıza istihdam sağladık." ifadelerini kullandı.

Kırsalda, çok yönlü kalkınmanın esas alınarak, yerinde üretim, yerinde işleme, yerinde kalkınmanın amaçlandığını vurgulayan Pakdemirli, bu kapsamda IPARD destekleriyle kırsaldaki üretim zincirinin tüm halkalarının birbirine bağlandığını dile getirdi.

Pakdemirli, bir taraftan süt ve besi çiftliklerine destek verirken diğer taraftan bu hayvanların hijyenik şartlarda kesildiği mezbahalara, etlerin parçalanıp işlendiği tesislere, sütün peynire, yoğurda dönüştüğü işletmelere de destek olduklarını bildirdi.

"KIRSALDA 11 MİLYAR LİRALIK YATIRIM, 70 BİN YENİ İSTİHDAM OLUŞTURDUK"

IPARD kapsamında 42 ilde, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara, konularına göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlandığına dikkati çeken Pakdemirli, "IPARD kapsamında, son 10 yılda önemli mesafeler katedildi. Sağladığımız 5.1 milyar lira hibeyle 16 bin 103 projeyi destekledik. Kırsalda, 11 milyar liralık yatırım, 70 bin yeni istihdam oluşturduk. Oluşturulan istihdamın tamamının kırsal bölgelerde olduğu dikkate alındığında, IPARD'ın yerel kalkınmaya sağladığı katkıları daha net görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, yeni çağrıya ilişkin de şu bilgileri verdi: "Bugün itibarıyla IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında, hayvansal üretim sektörü için 45 milyon euro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon euro olmak üzere toplam 125 milyon euro yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Bu hibe paketiyle kırsalda yeni yatırımların önünü açmayı, istihdamı artırmayı, katma değerli üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz."

IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri' adı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelere destek sağlandığını belirten Pakdemirli, bu sektörlere yatırımın 500 bin euroya kadar olan kısmına destek vereceklerini söyledi. Pakdemirli, hibe oranlarının ise yatırımın içeriğine göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, 80 milyon euro bütçeli işleme ve pazarlama yatırımlarını içeren "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri" altında ise süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve ürünleri, su ürünleri ile meyve-sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımları destekledikleri bilgisini vererek, bu sektörlerde yatırımın 3 milyon euroya kadar olan kısmının destekleneceğini ve hibe oranlarının ise yüzde 40 ile yüzde 50 arasında olacağını dile getirdi.

"4 HARCAMA KALEMİNDE DESTEK VERİLECEK"

Söz konusu başvuru çağrısında, yeni işletme kurulumu ile kapasite büyütme, modernizasyon ve teknoloji geliştirmeyi amaçlayan yatırımların hibe kapsamında olduğuna işaret eden Pakdemirli, 4 harcama kalemine destek verileceğini aktardı. Pakdemirli, "Bunlar, yapım işleri, makine-ekipman alımı, proje, danışmanlık ve çizim işleri için hizmet alımı ile AB görünürlüğünü gösteren pano ve tabela alımıdır." dedi.

IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bunlar da dikkate alındığında, yatırıma verilen destek miktarının daha da arttığını ifade etti.

"KABUL SÜRECİ 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK"

Pakdemirli, bugün itibarıyla, proje hazırlama süresinin başladığını belirterek, "Proje kabul süreci 15 Şubat'ta başlayacak. Projelerin son teslim tarihi, hayvansal üretimi içeren Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yatırım Tedbiri için 16 Mart, işleme ve pazarlama yatırımlarını içeren Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri için ise 23 Mart. Hazırlanan projeler son teslim tarihinden önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlüklerine teslim edilecek." diye konuştu.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİN PROJE SEÇİM AŞAMASINDA ÖNE ÇIKMASINI SAĞLIYORUZ"

IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek, proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar IPARD kapsamında 3 bin 865 kadın yatırımcının projesine toplam 1 milyar 263 milyon lira hibe ödedik. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek, onların daha fazla hibe almasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında destek verdiğimiz projelerin yüzde 61'i genç girişimcilere aittir. Amacımız kadın ve gençleri kırsalda tutmak, kendi işlerini kurmalarına destek olmaktır."