Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, nisanda Birinci Su Şurası'nın başlangıcını yapacaklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"na katılarak bir konuşma yaptı.

"EN ÇOK SUYU TARIM SEKTÖRÜ KULLANIYOR"

Su güvenliğinin, gıda güvenliğinin garantisi olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Tarım ise suyun en fazla kullanıldığı sektördür. Dünyadaki suyun yüzde 71'ini, ülkemizdeki suyun ise yüzde 77'sini tarım sektörü kullanıyor. Son 50 yılda verimde ve üretimde ciddi artışlar yaşadık. Bunun temelinde su, önemli bir yer tutuyor. Son 50 yılda Türkiye'de, sulamalı endüstriyel tarım yapılan alan 2 kat arttı." diye konuştu.

Bekir Pakdemirli: Nisanda Birinci Su Şurası başlayacak VİDEO

"SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını anlatan Pakdemirli, "Kurak ve su kısıtı olan bir coğrafyada yaşıyoruz. 25 nehir havzasından oluşan ülkemizde, 112 milyar metreküp teknik ve ekonomik su rezervimiz var. Yıllık ortalama yağış miktarımız dünya ortalamasının altındadır. Kişi başına düşen yıllık 1.340 metreküp su ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. 2040 yılında ise kişi başı tüketilen yıllık su miktarının yüzde 17 azalışla, 1116 metreküpe düşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"SON 19 YILDA TOPLAM 255 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Pakdemirli, her bir damla suyu değerlendirmek ve verimli kullanmak için, çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda, elimizdeki bu kıymeti aziz milletimize en iyi şekilde sunmak amacıyla toplam 255 milyar liralık yatırım yaparak, 8 bin 697 tesisi hizmete aldık. 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 600 barajımızda, toplam 45 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Yaklaşık 20 milyon dekar alanı son 19 yılda sulamaya açarak sulanan tarım alanını 67 milyon dekara ulaştırdık. Böylece bereketli Anadolu topraklarını modern sulama sistemlerine kavuşturduk. Sulamaya açılan alanlardan yılda yaklaşık 60 milyar lira zirai gelir artışı sağlayarak hem üreticimize hem de ekonomimize önemli bir gelir kazandırdık."





"NİSAN AYINDA BİRİNCİ SU SURASI YAPILACAK"

Sulama yatırımlarına hız verirken suyun geleceğini de planladıklarını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhuriyet tarihinde bir ilki daha gerçekleştireceğiz. Nisan ayında Birinci Su Şurası'nın da başlangıcını yapıyor olacağız. Tabii 2019 yılında yaptığımız Tarım ve Orman Şurası'nda olduğu gibi, Birinci Su Şurası kapsamında da ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz."