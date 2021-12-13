Bekir Pakdemirli: Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kapanış toplantısına katılmak üzere gittiği Erzurum'da, partililerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da dünyadaki ekonomik olayları değerlendirdiği konuşmasında "Gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları girdi fiyatları bütün fiyatlarda ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış var." dedi.

SON İKİ YILDIR YAĞIŞLAR AZALDI

Kuraklığın önemli ölçüde kendini hissettirdiğine ve son iki yılda yağışların az olmasına dikkati çeken Pakdemirli, "Son iki senedir yağışlarımız aşağı yukarı, yüzde 25 azalma kaydıyla ortalama seviyenin yani bu yılı da eklersek 2021 yılındaki ortalama yağışlarımız da yüzde 50'nin altında gerçekleşti. Bununla mücadelenin tek yolu ise sulama ve depolama sistemlerini bitirmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük yatırımlar yapıldı. Bugüne kadar 613 baraj bitirdik, yatırımlarımız devam ediyor. Yatırımlar artırarak devam edecek." diye konuştu.

“DÜNYA, KORONAVİRÜS SÜRECİNİ ATLATAMADI”

Pakdemirli, koronavirüs sürecini, dünyanın henüz atlamadığını ve etkilerinin sürdüğünü belirtti.

Dünya genelinde bir gıda terörü olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Henüz bu maskeleri ağzımızdan çıkartamadık, halen maskelerle devam ediyoruz. Gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları girdi fiyatları bütün fiyatlarda ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış var. Belirli yerlerde kuraklık, belirli yerlerde üretim azlığı var ama bugünkü fiyatların artışını ortaya koyacak bir şey yok. Buğdayın fiyatı bir buçuk-iki misline, ayçiçeğin fiyatı dünya piyasalarında iki misline, gübre 3-4 misline gelmiş durumda. Bakanlık olarak şöyle bir öngörü yapıyoruz; pandemiyle ilgili riskler ortadan kalktığı zaman, dünyadaki fiyat karmaşasının doğru ve düzgün bir yere geleceğini düşünüyoruz."





“EMTİALAR ÜZERİNDEN, ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN BÜYÜK FONLAR ÇEKİLECEK”

Pakdemirli, fiyatların artışına işaret ederek şubat ayından itibaren değişikliklerin olmasını beklediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu fiyatların artmasının ana sebeplerinden birisi dünyadaki büyük fonlar daha önce hiç girmedikleri kadar gıda ve emtiaların üzerine girmeye başladılar. Gerek ayçiçek gerek diğer hububat fonlarında olsun şubat ayından itibaren bu emtiaların üzerinden, dünyadaki büyük fonların çekileceğini düşünüyoruz."

Bekir Pakdemirli: Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor VİDEO