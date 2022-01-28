Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, olumlu açıklanan ekonomik verileri sıralayarak, bunun anlamını "Türkiye'nin kendi kendine yüzde 130-140 yeterli bir ülke olduğu" şeklinde açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün açılışını gerçekleştirmek için kente gelerek burada "Sektör Toplantısı"na katıldı.

ÇİFTÇİNİN ÜRETİMİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK HAZIRLANAN PROJEYİ AKTARDI

"Sektör Toplantısı"nda konuşan Bakan Pakdemirli, çiftçinin üretimini artırmaya yönelik hazırlanan gelir koruma sigortası ve sözleşme projesine ilişkin bilgiler verdi.

“ÜRETİCİLER ÜRÜNLERİNİ GARANTİ ALTINA ALACAK”

Üreticilerin ürünlerini garanti altına alacaklarını belirten Pakdemirli, "Gelir koruma sigortası ve sözleşmesi diye çiftçimizi kuşatacak iki ayrı proje üzerinde çalışıyoruz. Yani çiftçimiz bugün toprağa tohum attığı zaman veya ürünü toplayacağı zaman yarın bunun üzerinden ne kadar rakam toplayacağına dair bir fikri genelde olmuyor, hasadı beklemek zorunda oluyor. Hasadı beklemeden sözleşmeli üretimle veya gelir koruma sigortasıyla bunu garanti altına alırsak biz üretimi artırmayla ilgili artı sağlayacağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.

"BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMİNDE TÜRKİYE SADECE KENDİSİNİ DEĞİL DÜNYAYI DA DOYURAN BİR ÜLKE"

Bitkisel ve hayvansal üretim ile Türkiye’nin yalnızca kendisine değil, dünyaya da önemli ihracat yaptığını ifade eden Pakdemirli, “Bitkisel ve hayvansal üretim açısından ülkemiz sadece kendisini değil dünyayı da doyuran bir ülkedir. Sebzede ve meyvede Avrupa Birliği’nde birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Meyvede dünyada altıncı sıradayız. Hayvancılıkta son 3,5 senede yüzde 6,5 artarak 18 milyon 500 bin, küçükbaşta yüzde 24,5 artarak 58 milyon liraya geldi.” ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli: Türkiye kendi kendine yüzde 130-140 yeterli bir ülkedir VİDEO



"2021 YILINDA TARIMSAL HASILAT REKOR SEVİYEDE"

Bakan Pakdemirli, 2021 yılında tarımsal hasılatın rekor seviyede olduğunu dile getirerek, “Tarımsal hasılamız 2021 henüz açıklanmadı. İhracatımız 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorudur. İhracatımız 2021’de yüzde 21 arttı. 22,3 milyar dolara geldi. Dış ticaret fazlamız da 6,7 milyar dolara geldi. Yani bunun anlamı şu; Türkiye kendi kendine yüzde 130-140 yeterli bir ülkedir.” dedi.

“KİMSENİN ÜRETİCİMİN HİBESİNDEN ÇALMAYA HAKKI YOKTUR”

Bakan Pakdemirli, aldıkları şikayetler üzerine harekete geçerek tarımsal alanda hibe ile makine alan çiftçinin aldığı ürünlere zam yapan makina üreticilerine yönelik büyük cezalar kesileceğini duyurarak, şu ifadelere yer verdi:

“Bununla ilgili ben açık açık söylüyorum; Tarım ve Orman Bakanlığı’nı arayın, özellikle özel kalemi arayın. Nerede ne problem varsa, hangi satıcı size bunu yapıyorsa biz ilgili bakanlıklarımız ve Ticaret Bakanlığı dahil olmak üzere onlara Rekabet Kurumu üzerinden büyük cezalar kesilmesini sağlayacağız. Biz bir şeyin yüzde 50’sini veriyorsak gerçekten yüzde 50 vermemiz lazım. Kimsenin benim üreticimin payından, hibesinden çalmaya hakkı yoktur. Kusura bakmasın makine üreticileri.”