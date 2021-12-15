Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 24 milyon euro bütçelik yeni çağrıya çıkacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalda değişim hikayesi yazılıyor" temasıyla Meyra Palace Otel'de gerçekleştirilen "Kırsal Kalkınma Sempozyumu"nda konuştu.

Bakan Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun çok yakın zamanda yeni bir çağrıya çıkacağının müjdesini vererek, "Önümüzdeki günlerde çıkacağımız bu çağrının bütçesi yaklaşık 24 milyon euro olacaktır." dedi.

Bekir Pakdemirli'den 24 milyon euroluk tarım destek çağrısı müjdesi VİDEO



"KIRSALIN KALKINMASI TÜRKİYE'NİN KALKINMASI"

Pakdemirli, kırsalın kalkınmasının, Türkiye'nin kalkınması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla 'Yerinde Üretim, Yerinde İşleme, Yerinde Kalkınma' diyerek, kırsala yatırım yapacak, kadınımıza, gencimize iş sağlayacak, ülkemizin kalkınmasına bir tuğla koyacak her bir üreticinin, her bir girişimcinin peşindeyiz, peşinde olmaya da devam edeceğiz. Son 19 yılda, kalkınmanın odağında insan olduğunu asla unutmadan, değerlerimize ve kültürümüze uygun şekilde belirlediğimiz politikalarımızı, bundan sonra da aynı hassasiyetle ortaya koymaya ve geliştirmeye devam edeceğiz."





"PROJE BAŞVURULARI OCAK AYINDA TAMAMLANACAK"

Kırsal kalkınmaya yönelik projeleri, ihtiyaçlar ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde güncelleyip çeşitlendirdiklerini belirten Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu program kapsamında 2006'dan bugüne sağladığımız desteklerle yaklaşık 15 bin projeye ve makine-ekipmana günümüz rakamlarıyla 12 milyar lira hibe ödemesi yaptık, 112 bin insanımıza istihdam sağladık. Bu yıl ise 3 bin 458 proje için 1,1 milyar lira hibe tahsis ettik. 2022 yılı için 31 Ekim'de almaya başladığımız Kırsal Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamındaki projelerin başvuru sürecini 21 Ocak'ta tamamlayacağız. Ayrıca 300 bin liraya kadar olan makine-ekipmanlara bu kapsamda yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Yine ekonomik yatırımlar kapsamında proje tutarı 250 bin lira ila 3,5 milyon lira arasındaki proje başvurularını 31 Ekim itibariyle başlattık ve başvuru sürecini 31 Ocak 2022 itibariyle tamamlıyor olacağız. 2022 yılında kırsal kalkınma yatırımını desteklemek için 1,3 milyar lira ayırdık."





"PROJEYİ 81 İLİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİYORUZ"

Pakdemirli, 2019 yılında, başta ziraat ve veteriner fakülteleri olmak üzere tarım, hayvancılık, orman ve su ürünleri bölümlerinden mezun olanların kendi işlerini kurması için "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ni başlattıklarını anımsatarak, "Her bir projeye 100 bin liraya kadar hibe sağlıyoruz. Geçen yıl 4 ilde pilot olarak uyguladığımız proje kapsamında, 98 genç kardeşimize, yaklaşık 12 milyon lira hibe desteği ödemesi yaptık. Bu önemli projemizi 2022 yılında '2000 projeye 200 milyon sloganı' ile 81 ilimizi kapsayacak şekilde genişletiyor, genç girişimcilerimizin önünü açıyoruz." dedi.

IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA 1,5 MİLYAR EURO HİBE İLE KIRSALDA 18 BİN ADET YATIRIM YAPILDI

Avrupa Birliği’nin (AB) IPARD Kırsal Kalkınma Programı'nın 2011 yılından beri uygulandığını da hatırlatan Pakdemirli, Türkiye'nin IPARD kırsal kalkınma uygulamalarında AB'ye aday ülkeler içinde en başarılı ülke olduğunu söyledi.

Pakdemirli, bugüne kadar IPARD Programı kapsamında ödenen 1,5 milyar euro hibe ile kırsalda 18 bin adet yatırım yapıldığını ve 100 bin istihdam sağlandığını anlattı.