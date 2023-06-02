Beklenti anketi sonuçlandı! Enflasyonun mayısta yüzde 0,07 artmasını bekleniyor Türkiye'nin mayıs ayı enflasyonu 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyonun açıklanmasından önce ekonomistlerin görüşlerinin alındığı ankete göre TÜFE'nin yüzde 0,07 artması bekleniyor.

AA

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin Enflasyon Beklenti Anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyor. Yani ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

Aylık TÜFE beklentisi yüzde eksi 1 ile 2,4 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 39,62

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

2023 sonu enflasyon beklentisi

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi.