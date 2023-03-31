Beklenti anketine göre martta enflasyon yüzde 2,86 artacak Enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Veri öncesinde yapılan anketler enflasyonun hızının düşeceğini gösteriyor.

AA

Enflasyon verisi piyasalar açısından önem taşıyor.

Yapılan anketlerin sonucu, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu kanıtlar nitelikte.

AA Finans'ın yaptığı mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi de sonuçlandı.

12 ekonomist katıldı

AA Finans'ın, beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

"TÜFE, yüzde 2,86 artacak"

Ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor. Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu.

Beklentiler yüzde 1,93-3,65 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

2023 sonu enflasyon beklentisi

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.