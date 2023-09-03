Beklentiler belli oldu! TÜİK ağustos ayı enflasyonunu yarın açıklayacak TÜİK, ağustos ayı enflasyonunu (4 Eylül Pazartesi) yarın saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon verisi açıklanmadan önce kurumlar anketlerini yayınladı.

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Türkiye ekonomisinin en önemli verisi enflasyon ve öncelikli amacı da enflasyonu tek haneye düşürmek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu amaç doğrultusunda politika faizini kısa sürede yüzde 25'e çıkarttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın, ağustos ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini gözler önüne serecek.

Enflasyon temmuzda aylık bazda 9,49, yıllık bazda ise 47,83 olmuştu.

AA Finans'ın anketine göre enflasyon beklentisi: Yüzde 7,32

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ağustosta enflasyon aylık yüzde 7,32 ve yıllık olanak da yüzde 56,37 artacak.

Reuters'in anketine göre enflasyon beklentisi: Yüzde 7

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ve vergi artışları nedeniyle Ağustos'ta enflasyonun yüzde 7 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 55,9'a çıkmasını bekliyor.

Reuters'ın anketine katılan sekiz ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 5,3 ile yüzde 8,4 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 53,4 ile yüzde 57,9 arasında bulunuyor.

İTO enflasyonu aylık yüzde 8,80 oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ağustos ayı için de kentin ekonomisinin nabzını tuttuğu araştırmasında İstanbul'un aylık enflasyonu 8,80 ve yılık enflasyonunu da 74,17 olarak belirledi.

TÜRK-İŞ'in gıda enflasyonu aylık yüzde 4,63

TÜRK-İŞ'in ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık yüzde 4,63, yılık ise yüzde 50,02 oldu.