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    Beklentiler sanayi üretiminin artması yönünde

    Yapılan anketler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ocak ayında aylık azalma gösterse de yıllık anlamda yüzde 9,7 artması bekleniyor.
    • REUTERS
    • 08.03.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 13:27
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    Beklentiler sanayi üretiminin artması yönünde

    Sanayi üretiminin doğalgaz sorununa karşı yapılan planlı kısıtlamalara paralel olarak aylık düşüş göstereceği ancak yıllık olarak da artışını sürdüreceği tahmin ediliyor.

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, ocak ayında yıllık bazda yüzde 9,7 artarak büyümesini 19'uncu aya taşıması beklenirken, sanayi tesislerindeki elektrik ve doğalgaz kısıntılarından dolayı endeksin aylık olarak daralması bekleniyor.

    SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞ BEKLENTİLERİ YÜZDE 7 İLE 12,1 BANDINDA

    Reuters'ın yedi kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, sanayi üretiminde ocakta artış beklentileri yüzde 7 ile yüzde 12,1 bandında yer alıyor.

    Aylık bazda ise sanayi bölgelerinde uygulanan elektrik ve doğalgaz kesintilerinden dolayı ocakta endekste bir önceki aya göre sınırlı bir düşüş bekleniyor.

    Beklentiler sanayi üretiminin artması yönünde #1

    DOĞALGAZ KULLANIMI KISITLANMIŞTI

    Ocak ayında İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz iletim hattındaki arızaya bağlı olarak gaz akışının kesintiye uğraması nedeniyle sanayinin doğalgaz kullanımı kısıtlanmıştı. Tüm organize sanayi bölgelerinde geçici de olsa elektrik kısıntıları uygulanmıştı.

    Beklentiler sanayi üretiminin artması yönünde #2

    ENERJİ MALİYETLERİ ARTIYOR

    Tera Yatırım başekonomisti Enver Erkan, ocak sonundaki kesintilerin sanayi üretiminde yavaşlama veya daralmaya yol açabileceğini söylerek, önümüzdeki aylarda da olası girdi tedarik sorunları ve artan üretim maliyetleri sebebiyle sanayi üretiminin büyümeye katkısının azalabileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

    "Enerji maliyetleri artıyor. Aynı zamanda dış talepte bir azalma olursa bunun net ihracat üzerinden üretimi etkileme durumları olabilir. Eğer şubat sonrasından itibaren savaş kaynaklı olarak tedarik zincirinin kırılması olursa, bunun sanayi üretimine hem fiyat artışından hem de piyasada mal yokluğundan kaynaklı etkileri olabilir."


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