Belçika, 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere Belçika da eklendi.

Belçika'daki Rus varlıkları özellikle enerji, gübre, turizm, çelik ve elmas gibi alanlarda yoğunlaşmıştı. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında 2 haftada toplam 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu.

BELÇİKA HAZİNESİ LİSTEDEKİ RUS KİŞİ VE ŞİRKET HESAPLARINA ERİŞİMİ ENGELLEDİ

Belçika yerel basını, Belçika Maliye Bakanlığı'na bağlı ülke hazinesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus kişi ve şirketlerin hesaplarına erişimlerini engellediği bilgisini verdi.

BANKA HESAPLARINDAKİ 2,7 MİLYAR EURO DONDURULDU

Belçika, son 2 haftada yaptırım listesindekilerin ülkedeki banka hesaplarında bulunan 2,7 milyar eurosunu dondurdu.

7,3 MİLYAR EUROLUK HESAP BLOKE EDİLDİ

Ayrıca, toplam 7,3 milyar euroluk hesap işlemlerini de bloke etti. Böylece Rusların Belçika'daki 10 milyar euroluk varlıkları dondurulmuş oldu.

LİSTEDE 862 KİŞİ VE 53 KURULUŞ VAR

AB'nin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.