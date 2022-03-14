Petrol
109.75
-2.59%
Euro
16.24
0.66%
Dolar
14.87
0.73%
Altın
943.67
0.25%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
576.201
-0.92%
BTXN Coin
39.17
-0.10%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli -1 C

    Belçika, 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

    Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere Belçika da eklendi.
    • AA
    • 14.03.2022 - 08:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Belçika, 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

    Belçika'daki Rus varlıkları özellikle enerji, gübre, turizm, çelik ve elmas gibi alanlarda yoğunlaşmıştı. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında 2 haftada toplam 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu.

    BELÇİKA HAZİNESİ LİSTEDEKİ RUS KİŞİ VE ŞİRKET HESAPLARINA ERİŞİMİ ENGELLEDİ

    Belçika yerel basını, Belçika Maliye Bakanlığı'na bağlı ülke hazinesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesindeki Rus kişi ve şirketlerin hesaplarına erişimlerini engellediği bilgisini verdi.

    BANKA HESAPLARINDAKİ 2,7 MİLYAR EURO DONDURULDU

    Belçika, son 2 haftada yaptırım listesindekilerin ülkedeki banka hesaplarında bulunan 2,7 milyar eurosunu dondurdu.

    euro

    7,3 MİLYAR EUROLUK HESAP BLOKE EDİLDİ

    Ayrıca, toplam 7,3 milyar euroluk hesap işlemlerini de bloke etti. Böylece Rusların Belçika'daki 10 milyar euroluk varlıkları dondurulmuş oldu.

    LİSTEDE 862 KİŞİ VE 53 KURULUŞ VAR

    AB'nin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.


    İlginizi Çekebilir

    Altay Bayındır'a 3 Fransız talip
    Futbol

    Altay Bayındır'a 3 Fransız talip

    Hamileyken hamile kalan anne herkesi şaşırtıyor
    Gündem

    Hamileyken hamile kalan anne herkesi şaşırtıyor

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!
    MetaEvren

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!

    Görüş Bildir