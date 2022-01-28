Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesine çıktı

Belçika İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ocak ayı enflasyonu, yüzde 7,59'la 1983 yılından bu yana ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa genelinde artan enerji fiyatları Belçika'nın da enflasyonunu yükseltti.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ocak ayı enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre, Belçika'da aralık ayında yüzde 5,71 olan enflasyon, ocakta yüzde 7,59'a yükseldi.

ENFLASYON 39 YILIN ZİRVESİNDE

Böylece enflasyon, 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Ülkede, çekirdek enflasyon ise ocak ayında yüzde 2,98'e çıktı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONDA ÖN SIRADA

Ocak ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğalgaz, ekmek, tahıl ürünleri, yakıt, sağlık sigortası, içecekler, kalorifer yakıtı, et ve süt ürünlerinde gerçekleşti. Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsur ise enerji fiyatlarındaki yükseliş oldu.

ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 60,86 ARTTI

Enerjideki fiyat artış oranı yüzde 60,86'yı bulurken, bunun ocak ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,97 düzeyinde gerçekleşti. Belçika'da 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 70,8, doğalgaz fiyatları yüzde 153,7, kalorifer yakıtı yüzde 47,1 ve diğer yakıtlar ise yüzde 25,4 arttı.