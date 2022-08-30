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    Belçika'da enflasyon 46 yılın zirvesine çıktı

    Avrupa ülkelerindeki enflasyon yükselişi rekorlar kırmaya devam ederken Belçika'da ağustos ayı için açıklanan enflasyon da 46 yılın zirvesine yükselerek yüzde 9,94 oldu.
    • 30.08.2022 - 14:57
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    Belçika'da enflasyon 46 yılın zirvesine çıktı

    Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ağustos ayı enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre, Belçika'da enflasyon, ağustosta yüzde 9,94 ile 1976 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

    Enerji ve gıda fiyatları arttı

    Belçika'da ağustos ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğalgaz, ekmek, tahıl ürünleri, giyim, tatlı, alkollü içecekler, otel odası, et ve kişisel bakım ürünlerinde gerçekleşti. Enerjideki fiyat artışı yüzde 49,81'i buldu.

    Temmuz ayından bu yana 0,36 artış gerçekleşti

    Verilere göre, Belçika'da temmuz ayında yüzde 9,62 olan enflasyon, ağustosta 9,94'e çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Mart 1976'dan bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

    Belçika'da en son 46 yıl önce enflasyon yüzde 9,96 seviyesinde ölçülmüştü. Ülkede, çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 5,74'e yükseldi.

    Belçika da enflasyon 46 yılın zirvesine çıktı #1


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