Belçika'da enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle 47 yılın zirvesine çıktı

Belçika İstatistik Kurumu, ekim ayına ait enflasyon rakamını 47 yılın en üst seviyesinde açıkladı.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı ve buna göre TÜFE rakamı yüzde 12,27 ile Haziran 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekim ayında en önemli fiyat artışları doğalgaz, elektrik, kalorifer yakıtı, sıvı yağlar, odun, tereyağı, mazot ve unda gerçekleşti.

Enflasyondaki yükselişin ana nedeni enerji



Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 63,03'ü buldu. Enerji ürünlerinin ekim ayı enflasyonuna katkısı yüzde 5,95 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da ekim ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğalgaz fiyatı yüzde 130,6, elektrik fiyatı yüzde 84,7 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 57,7 arttı.





Belçika'da enflasyon 47 yılın zirvesinde

Belçika'da yüzde 11,27 olan enflasyon, ekimde 47 yıldır ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Çekirdek enflasyon ekimde yüzde 6,5 oldu

AA'nın haberine göre ülkede, çekirdek enflasyon ise ekimde yüzde 6,5'e yükseldi.