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    Belçika'da enflasyon rekor seviyede

    Belçika'da enflasyon, temmuzda yüzde 9,62 ile 1982 yılından bu yana ölçülen en yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü.
    • 28.07.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 16:47
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    Belçika'da enflasyon rekor seviyede

    Yüksek enflasyon bütün dünyanın ortak sorunu olmaya devam ediyor.

    Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin temmuz ayı enflasyon verilerini yayınladı.

    Yayınlanan verilere göre, Belçika'da haziran ayında yüzde 9,65 olan enflasyon, temmuzda yüzde 9,62 oldu. Böylece ülkede enflasyon, 0,03 eksilse de 1982'den bu yanan ölçülen en yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

    En son zirve 40 yıl önce görülmüştü

    AA'nın haberine göre, Belçika'da son aylarda zirve yapan enflasyon en son 40 yıl önce benzer seviyelere çıkmıştı.

    Ülkede, haziran ayında yüzde 5,07 olan çekirdek enflasyon ise temmuzda yüzde 5,49'a yükseldi.

    Belçika da enflasyon rekor seviyede #1

    Fiyatların en fazla arttığı ürünler

    Temmuz ayında en önemli fiyat artışları uçak bileti, konaklama, sigorta, et, elektrik, süt ürünleri, kalorifer yakıtı ve otomobillerde gerçekleşti.

    Enflasyonun artışının ana nedeni enerjideki fiyat artışı oldu

    Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artışı yüzde 49,11'i buldu. Enerji ürünlerinin temmuz ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,34 düzeyinde gerçekleşti.

    Belçika'da temmuz ayında 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 44,7, doğalgaz fiyatları yüzde 97 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 68,9 arttı.


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