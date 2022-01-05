Belçika'da mesai dışında memurları arama yasağı getirildi

Belçika'da memurlar, yöneticilerin mesai dışında aramalarını artık cevaplamama hakkını elde etti.

Dünyanın her yerinde çalışanlar mesai saatinin dışında, dinlenmeye geçmişken işle ilgili arandığında strese kapılıp, yeterince dinlenemez. Belçika'da da alınan bir kararla verimliliği artırmak için mesai dışı aramalara yasal sınır getirildi.

Belçika'da federal hükümete bağlı çalışanlar, bundan böyle mesai bittikten sonra yöneticilerinden gelen aramalara acil durumlar dışında cevap vermek zorunda olmayacak.

MEMURLARA FİŞİ ÇEKME HAKKI

Hükümetin yayınladığı genelgeye göre, 1 Şubat'tan itibaren memurlara mesai bitiminde "fişi çekme hakkı" tanınacak.

İSTERSE YANITLAR

Bir memur, normal çalışma saatleri dışında yöneticisinden gelen aramayı veya mesajı istemezse yanıtlamayabilecek.

ACİL DURUMLAR HARİÇ

Acil, istisnai, öngörülemeyen ve bir sonraki mesai saatine kadar bekleyemeyecek önemli durumlarda bu kural geçerli olmayacak.

FEDERAL HÜKÜMETİN ÇALIŞANLARINI KAPSIYOR

Federal hükümetin çalışanları, işle ilgili aramayı veya mesajı cevaplamamaları nedeniyle iş yerinde "dezavantajlı" hale getirilemeyecek.

AMAÇ STRESİ AZALTMAK

Belçika Devlet Hizmetleri Bakanı Petra De Sutter, genelgeyi açıklarken, aşırı iş yükünün yarattığı stres ve tükenmişliğin önüne geçmek istediklerini bildirdi.

"FİŞİ ÇEKMEK VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR"

Mesai bitiminde "fişi çekmenin" daha sürdürülebilir enerji seviyesi ortaya çıkarttığını, verimliliği artırdığını belirten De Sutter, "Bilgisayarlar bir türlü kapatılamıyor, sürekli akıllı telefonunuza gelen e-postaları okuyorsunuz. İnsanları bundan korumak için artık yasal olarak fişi çekme hakkı tanıyoruz." ifadesini kullandı.