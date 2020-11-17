Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 73,7, yüzölçümü yüzde 58,1, değeri yüzde 76,1, daire sayısı yüzde 97,9 yükseldi.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 72,5 milyon metrekare olurken, bunun 40 milyon 700 bin metrekaresinin konut, 17 milyon 300 bin metrekaresinin konut dışı ve 14 milyon 400 bin metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre 53 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4 milyon 700 bin metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5, yüz ölçümü yüzde 22,8, değeri yüzde 15,3, daire sayısı da yüzde 22,3 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 86 milyon 200 bin metrekare olarak hesaplanırken, bunun 48 milyon 800 bin metrekaresini konut, 18 milyon 600 bin metrekaresini konut dışı ve 18 milyon 700 bin metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ KONUTLAR

TÜİK'in verdiği bilgide, kullanım amacına göre 66 milyon 400 bin metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4 milyon 900 bin metrekareyle kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluş binaları izledi.