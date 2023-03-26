Belirsizlikler Borsa İstanbul'da oynaklığı artırıyor Küresel piyasalar belirsizliklere karşı değer kaybına uğruyor. Yurt içinde de durum farklı değil. Çünkü yatırımcı hareketleri belirsizlikle şekilleniyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim belirsizlikleri ve küresel piyasalarda artan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler Borsa İstanbul'da volatiliteyi artırdı.

Geçen yıl yaklaşık yüzde 200 getiri sağlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2023'e zayıf bir başlangıç yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan önlemlerin borsa için destekleyici bir unsur olduğu gözlemleniyor.

Merkez bankalarının faiz artışı piyasaları baskıladı

Küresel çapta ise yaşanan bankacılık sektörüne ilişkin endişelere rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artırımının ardından ABD Merkez Bankası da (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımı ile yola devam etme karar alırken, küresel pay piyasalarında satış baskısı arttı.

BIST 100 endeksi zirveden koptu

3 Ocak 2023'te 5.704,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, zirvesinden yaklaşık yüzde 20 gerileyerek 4.479,69 puan ile yılbaşından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Endeks, bu haftayı ise yüzde 2'lik kayıpla 5.031,98 puandan tamamladı.

"Seçimin yaklaşmasının getirdiği belirsizlikler piyasalarımızın toparlanma çabasını zayıflattı"

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, şubat başında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin makroekonomik verilerdeki toparlanma beklentilerini ötelediğini aktararak, şu yorumda bulundu:

Bu durum Borsa İstanbul kanadında volatilite yaşanmasına neden olurken, seçimin yaklaşmasının getirdiği belirsizlikler de piyasalarımızın toparlanma çabasını zayıflattı.

"Yabancılar yavaş yavaş Türk varlıklarını radarlarına almaya başladı"

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık, seçim sonuçları ve sonrasında izlenecek ekonomi politikalarına yönelik senaryoları dillendirilmeye başlayan yabancı yatırım kuruluşlarının raporlarına değinirken, bu durumun yabancıların yavaş yavaş Türk varlıklarını radarlarına almaya başladığına işaret ettiğini belirterek bilgi verdi: