Bendevi Palandöken: Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük

Esnaf ve sanatkarların temsilcisi TESK, zamlarda döviz artışlarının gerçekten de bahane olduğunu gördüklerini ileterek, bir an önce fiyatların indirilmesi gerektiğini aktardı.

Döviz yükseldiğinde bunu gerekçe göstererek zam yapan marketlerin, döviz düştükten sonra fiyat indirmesi beklenirken bazı ürünlere zam yapmaya devam etmesi üzerine Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir açıklama yayınladı.

Palandöken, fırsatçıların durmadığını, verilen cezaların marketleri için düşük kaldığını ileterek, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara da indirim olarak yansıması yönündeki çağrıları yenileyerek, "Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı." dedi.

"İNDİRİM BEKLENİRKEN YENİ ZAMLAR YAPILIYOR"

Zamlarda dövizin "bahane" edildiğini belirten Palandöken, "Vatandaşın tek beklentisi, marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15 ila yüzde 25 arasında yeni zam yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"CEZALAR CAYDIRICILIĞINI YİTİRDİ"

Palandöken, bu durumun kabul edilemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük.

FIRSATÇILAR İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI

Enflasyonu artırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı."