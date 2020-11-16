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- Benzin fiyatlarında yarından itibaren 32 kuruşluk indirim bekleniyor
Benzin fiyatlarında yarından itibaren 32 kuruşluk indirim bekleniyor
Fiyat değişimi motorinde beklenmezken, indirimin 17 Kasım 2020’den itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.
- AA
- 16.11.2020 - 08:58
- Güncelleme : 16.11.2020 - 09:48
Benzine indirim geliyor…
17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİMİ BEKLENMİYOR
Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.