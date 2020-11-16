Benzin fiyatlarında yarından itibaren 32 kuruşluk indirim bekleniyor

Benzin fiyatlarında yarından itibaren 32 kuruşluk indirim bekleniyor

Fiyat değişimi motorinde beklenmezken, indirimin 17 Kasım 2020’den itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

Benzine indirim geliyor…

17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİMİ BEKLENMİYOR

Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.