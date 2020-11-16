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    Benzin fiyatlarında yarından itibaren 32 kuruşluk indirim bekleniyor

    Fiyat değişimi motorinde beklenmezken, indirimin 17 Kasım 2020’den itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.
    • AA
    • 16.11.2020 - 08:58
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:48
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    Benzin fiyatlarında yarından itibaren 32 kuruşluk indirim bekleniyor

    Benzine indirim geliyor…

    17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

    MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİMİ BEKLENMİYOR

    Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

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