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Benzin ve motorine bir zam daha geldi
- AA & Ensonhaber
- 08.03.2022 - 16:01
- Güncelleme : 08.03.2022 - 16:46
Akaryakıt fiyatları artışını sürdürüyor...
Son dönemlerde gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.
BENZİN VE MOTORİN FİYATI YİNE ARTTI
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS); benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
7 Mart'taki son zamda ise benzin grubunda 57 kuruş, motorin grubunda da 1 lira 44 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.
3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ FİYATLAR
Böylelikle; Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.
Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.
Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.