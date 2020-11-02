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    Benzin ve motorine indirim: 3 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

    Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak
    • AA
    • 02.11.2020 - 16:35
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    Benzin ve motorine indirim: 3 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

    Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

    YENİ FİYATLAR

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak.

    Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.

    Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.

    benzin

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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