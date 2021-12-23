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Benzin ve motorine indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatları yükselmeye başlamıştı. Ancak dövizin sert düşüşü sonrası indirimler gündeme gelmeye başladı. Peki, Benzin ve motorin indirimi fiyatlara yansıyacak mı?