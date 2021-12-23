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- Benzin ve motorine indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?
Benzin ve motorine indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 18:18
Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt zamlarını beraberinde getirmişti.
Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni ekonomi modeli, doları düşürdü.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin ve motorine indirim gelecek.
Bu haber vatandaşları sevindirirken, "Benzin ve motorin indirimi fiyatlara yansıyacak mı?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.
Peki, Benzin ve motorin indirimi fiyatlara yansıyacak mı? İşte yanıtı...
BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ FİYATLARA YANSIYACAK MI?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.