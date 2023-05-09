Benzin ve motorine zam geldi Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 43, motorinin litresine ise 66 kuruş zam yapıldı. Fiyatlar 3 büyükşehirde farklılık gösteriyor.

AA

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları, akaryakıt ücretlerinde değişime neden oluyor.

Bu nedenle özellikle Türkiye'de benzin, motorin ve LPG ücretleri bir iniyor, bir çıkıyor...

Sürücüler bu kez üzgün...

Geçen hafta büyük bir indirime uğrayan akaryakıt fiyatları, bu kez sürücüyü üzdü.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 43, motorinin litresine ise 66 kuruş zam yapıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar

Zammın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 19,81 TL, Ankara'da 20.16 TL, İzmir'de 20.16 TL, Adana'da 20.51 TL oldu.

Motorinin litresi ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 18.59 TL'ye, Ankara'da 18.95 TL'ye, İzmir'de 19.04 TL'ye, Adana'da ise 19.27 TL'ye yükseldi.