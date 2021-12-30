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    Benzine 68 kuruş zam

    Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 68 kuruş zam yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.12.2021 - 19:38
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    Benzine 68 kuruş zam

    Dolar/TL kurundaki yükseliş, petrol fiyatlarında da artışa neden olmuştu.

    Yeni açıklanan ekonomi modeliyle birlikte kurun düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi vardı.

    BENZİNE 68 KURUŞ ZAM

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 68 kuruşluk artış yaşanacağını duyurdu.

    EPGİS'ten yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

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