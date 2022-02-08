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    Benzine 71 kuruş zam yapıldı

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.02.2022 - 19:29
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 19:37
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    Benzine 71 kuruş zam yapıldı

    Son dönemde art arda gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi.

    Motorine yapılan 80 kuruşluk zam sonrası benzine de zam yapıldığı duyuruldu.

    BENZİNE 71 KURUŞ ZAM

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasın (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldiğini duyurdu.

    EPGİS'den yapılan açıklamada "09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN LİTRE FİYATI

    Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

    Benzine 71 kuruş zam yapıldı #1

    Benzine 71 kuruş zam yapıldı #2


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