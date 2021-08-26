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    Benzine yapılan 24 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansımayacak

    EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzine yapılan 24 kuruşluk benzin, pompa satış fiyatlarına yansımayacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 18:20
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    Benzine yapılan 24 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansımayacak

    Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı.

    24 KURUŞ ZAM

    EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine yapılan 24 kuruşluk artış, pompa satış fiyatlarına yansımayacak.

    POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK

    "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 27 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 24 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiştir.

    Artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

    Benzine yapılan 24 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansımayacak #1

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