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Benzine yapılan 24 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansımayacak

Benzine yapılan 24 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansımayacak

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzine yapılan 24 kuruşluk benzin, pompa satış fiyatlarına yansımayacak.