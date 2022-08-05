Benzinli otomobiller 7 aydır satışlarda ilk sırada

ODD, otomobil ve hafif ticari araçlarının satışlarını çeşitli açılardan gözler önüne sermişti. Bu veriler, benzinli araçların 7 aydır lider olduğunu da aktardı.

Dünyada dizel araçların sayısı giderek azalıyor. Bu durum Türkiye'deki otomobil satışlarına da yansıdı.

Türkiye otomotiv pazarında uzun süredir en fazla benzinli otomobiller satılırken, ikinci sıradaki dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan derlemeye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları Ocak-Temmuz 2022'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 azalarak 410 bin 110 adet olarak gerçekleşti.

Dizel motorlu kullanım giderek azalıyor

AA'nın haberine göre, otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekti.

Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Hibrit ve elektrikli otomobiller geliyor

Oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

Benzinli otomobiller yine ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın 7 aylık döneminde benzinli otomobiller 226 bin 43 adetlik satışla ilk sırada yer aldı.

Dizel otomobil satışları ise 54 bin 654 adetle ikinci sıradaki yerini korudu.

Hibrit otomobil satışları 30 bin 417 adet olurken, oto gazlı otomobil satışları 5 bin 667 adet ve elektrikli otomobil satışı da 2 bin 532 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 7 aylık dönemde otomobil satışları