Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından YEP kapsamında hayata geçirilen projelerden olan Türk Reasürans AŞ'nin sigorta sektörünün daima yanında olduğu mesajını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Kapasite, teminat, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı" notuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ sigorta sektörümüzün daima yanında." ifadesini kullandı.

SİGORTA SEKTÖRÜNÜN KAPASİTE İHTİYACINI KARŞILAMAK HEDEFİYLE FAALİYETE GEÇTİ

Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi reasürans kapasitesini artırmak, sigorta sektörünün reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak hedefiyle 6 Eylül 2019'da Türk Reasürans AŞ'nin faaliyete geçtiği anımsatıldı.

Aynı videoda 17 sigorta şirketinin yıllık anlaşmasına iştirak edildiği, ihtiyari risklerde de 9 ay gibi kısa sürede ek reasürans kapasitesi oluşturulduğu kaydedildi.

Berat Albayrak: Türk Reasürans AŞ, sigorta sektörümüzün daima yanında VİDEO

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DASK'IN ÖDEME GÜCÜ ARTIRILDI

Türk Reasürans'ın DASK'ın teknik işleticiliğini üstlendiği ve 14 milyar liralık ek reasürans kapasitesiyle DASK'ın ödeme gücüne güç kattığı vurgulandı.

Devlet Destekli Alacak Sigortası'na reasürans desteği sağlandığı, KOBİ'lerin finansal yapıları güçlendirilerek reel sektörün sağlıklı büyümesine katkıda bulunulduğu belirtilen videoda, "Riski değere çevirmek, sektöre tüm alanlarında fayda sağlamak ve tüm dünyaya güvence ihraç etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.