BES birikimi 2020'de 170 milyar lirayı aştı

2020 sonu itibarıyla BES'te katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 158 milyar 347 milyon 400 bin lirayı buldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 158 milyar 347 milyon 400 bin lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 11 milyar 787 milyon 400 bin lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 2020 sonu itibarıyla 170 milyar 134 milyon 800 bin liraya ulaştı.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayınlıyor.

BES'TEN EMEKLİ SAYISI 137 BİN 676 BİNE ULAŞTI

EGM verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin 565 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 137 milyar 93 milyon 900 bin lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 21 milyar 253 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti.

137 BİN 676 KİŞİ BES’TEN EMEKLİ OLDU

Geçen yılın sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 137 bin 676'ya ulaştı.

BES VE OKS KATILIMCILARININ 119.5 MİLYAR LİRASI FAİZLİ FONLARDA

BES katılımcı fon tutarının 115 milyar 349 milyon 300 bin lirası faizli fonlarda, 21 milyar 744 milyon 600 bin lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 19 milyar 374 milyon 800 bin lirası faizli, 1 milyar 878 milyon 700 bin lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki 5 milyon 724 bin 81 çalışanın biriktirdiği 11 milyar 304 milyon 100 bin liralık fon tutarının ise 4 milyar 212 milyon 300 bin lirası faizli fonlarda, 7 milyar 91 milyon 700 bin lirası faizsiz fonlarda yer alıyor. Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 119 milyar 561 milyon 600 bin lirası faizli, 28 milyar 836 milyon 300 bin lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

OKS'DE ÇALIŞANLARIN BİRİKİMİ 12 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

2019 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 131, katılımcıların fon tutarı da 101 milyar 883 milyon 900 bin lira olarak kaydedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 262 milyon 200 bin lira, emekli olanların sayısı da 113 bin 302 olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 8 milyar 194 milyon 400 bin lira olmuştu.

Böylelikle 2019 sonundan 2020 sonuna kadar geçen sürede, katılımcı fon tutarı 35 milyar 210 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 991 milyon 300 bin lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 39 milyar 201 milyon 300 bin liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 24 bin 374 kişiye yükseldi. OKS'de ise 2019 sonu ile 2020 sonu kıyaslandığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 3 milyar 593 milyon liralık artış kaydetti.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyona yaklaştı.