BES fonlarını robotlar yönetiyor

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Katılımcılar fon dağılımı yaparken özellikle yapay zekaya ve şirketlerin fon uzmanlarına emanet edilen fon değişim hakkı ile önemli kazançlar sağlıyor.

BES fonlarında, yapay zekâ (robot) fonlarında 300 milyon liralık bir varlığın yönetimini gerçekleştiriliyor.

Genel olarak bakıldığında BES yatırımcılarının yüzde 15’inin fon yönetimini robotlara bıraktığını görülüyor.

BES fonları son yıllarda enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor. Geçen yıl BES fonları yüzde 47 ortalama getiri sağlarken faizsiz fonlar tek başına yüzde 49 getiri ile öne çıktı. Faizsiz tarafta katılımcılar, ağırlıklı olarak altın fonlarını tercih etti.

KATILIM ESASLI FONLAR BÜYÜYEN PAZAR PAYI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Katılım esaslı fonların son yıllarda yüksek getirileri ve büyüyen pazar payı ile dikkat çektiğini belirten uzmanlar, “BES, son yıllardaki güçlü fon performanslarıyla katılımcılar tarafından en çok tercih edilen yatırım enstrümanı haline geldi. 2025 itibarıyla faizsiz fon büyüklüğü pazar payının yüzde 32’nin üzerine çıktığını gözlemledik." dedi.