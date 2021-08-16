BES'e ilgi 18 yaş altında arttı

Yürürlüğe girmesinin üzerinden 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 18 yaş altında BES'e ilginin artmasının, önemli bir gelişme olduğu kaydedildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamada görüşlerini dile getiren Türker Gürsoy, Bireysel Emekilik Sistemi'nde (BES) "Çocuklarımız için başlatılan bu uygulamada devlet katkısı ve buna ilişkin hak kazanma koşulları diğer katılımcılar ile aynı şekilde uygulanıyor." dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN GELECEK GÜVENCESİ VE DESTEK OLACAK"

Sevindirici gelişmeler yaşandığını dile getiren Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet katkısı ve cazip yatırım getirileri gibi BES imkanları ile erken yaşta tasarruf yapma alışkanlığı edinecek çocuklarımız, elde edecekleri birikim ile kendilerine finansal bir güvence oluşturacak ve bu sayede üniversiteye giriş, evlenme, iş kurma veya bulma gibi hayatlarındaki kilometre taşlarında da kendilerine önemli bir destek bulabilecek." açıklamasında bulundu.

"FON BÜYÜKLÜĞÜ İSE 22 MİLYON LİRA SEVİYESİNE GELDİ"

Yeni başlatılan uygulamaya vatandaşların önemli bir teveccüh gösterdiğine dikkati çeken Gürsoy, "Uygulamanın başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık kısa süre zarfında, 10 Ağustos 2021 itibarıyla, katılımcı sayısı 30 bin'er seviyesine, fon büyüklüğü ise 22 milyon lira seviyesine yaklaştı.

KATILIMCI SAYISI 200 BİN DÜZEYİNİ AŞACAK

2021 yılı sonu itibarıyla sektördeki beklentiler dikkate alındığında, katılımcı sayısında 200 bin düzeyinin aşılmasını, fon büyüklüğünde ise 200 milyon lira seviyelerine yaklaşılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra emeklilik şirketlerimiz, 18 yaş altı katılımcılar adına geniş bir yelpazede ek faydalar sağlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​