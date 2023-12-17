Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında euro kuru zamlandı Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında euro kuru yüzde 25 artırıldı. Yeni karara göre tıbbı ürünlerin kuru artık 17,5483 lira olacak.

AA

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

"Beşeri tıbbı ürün" tanımı, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış, kullanıma hazır şekilde, özel bir ambalajda ve belirli bir isim ile pazara sunulan ürünü temsil ediyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri, yüzde 25 artırılarak 17,5483 lira olarak belirlendi.

Yeni fiyat 25 Aralık'tan itibaren geçerli

Düzenleme, 25 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)