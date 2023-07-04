BES'in fon büyüklüğü 561,9 milyar lira

Toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaş, bireysel emeklilik olanağı olan BES'ten yararlanıyor. Sistemde toplam fon büyüklüğü ise 561,9 milyar liraya ulaştı.
TSB Başkanı Atilla Benli, devlet katkısına ek olarak son dönemde sistemde yapılan yeniliklerin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı ve tasarruf eğiliminin artmasını sağladığını açıkladı.
Benli'ye göre ayrıca BES ile katılımcıların birikimleri de büyüyecek.
Katılımcı sayısı
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı verilere göre, 26 Haziran itibarıyla BES'teki katılımcı sayısının 8 milyon 195 bine ulaştığını aktaran Benli, Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dahil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaşın sistemden yararlandığını ve toplam fon büyüklüğünün ise 561,9 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.
BES, emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlıyor
Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES'in uzun vadede, enflasyonun üzerinde getiri imkanı sunduğuna dikkati çeken Benli, devletin destekleri, vatandaşların artan ilgisi ve güveniyle BES'in tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştüğünü, ülkede tasarrufun merkezi haline geldiğini vurguladı.
2023 yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL
Benli, 2023 yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL'nin çok daha erken aşılmasının ülke ve vatandaşlar açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
"BES ile ülkece büyük bir başarı hikayesine imza attık"
Atilla Benli, BES tasarruflarının, emeklilikte yaşam standartlarının korunması açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de büyük değer taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Bu başarıları daha da ilerilere taşımak, katılımcıların ve ülkemizin tasarruflarını koruyup büyütmek için sektör olarak kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. TSB olarak ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek ve kullanımlarını yaygınlaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. BES için de bu doğrultuda ve aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdürerek her yeni yılda hedeflerimizin üzerinde başarılara ulaşmak için yorulmadan yola devam edeceğiz.