BES'in fon büyüklüğü 561,9 milyar lira BES'teki katılımcı sayısı 8 milyon 195 bine ulaştı. Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dahil edildiğinde toplam 15 milyondan fazla kişi sistemden yararlanıyor.

AA

Toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaş, bireysel emeklilik olanağı olan BES'ten yararlanıyor. Sistemde toplam fon büyüklüğü ise 561,9 milyar liraya ulaştı.

TSB Başkanı Atilla Benli, devlet katkısına ek olarak son dönemde sistemde yapılan yeniliklerin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı ve tasarruf eğiliminin artmasını sağladığını açıkladı.

Benli'ye göre ayrıca BES ile katılımcıların birikimleri de büyüyecek.

Katılımcı sayısı

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) açıkladığı verilere göre, 26 Haziran itibarıyla BES'teki katılımcı sayısının 8 milyon 195 bine ulaştığını aktaran Benli, Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcılar da dahil edildiğinde toplam 15 milyonun üzerindeki vatandaşın sistemden yararlandığını ve toplam fon büyüklüğünün ise 561,9 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

BES, emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlıyor

Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES'in uzun vadede, enflasyonun üzerinde getiri imkanı sunduğuna dikkati çeken Benli, devletin destekleri, vatandaşların artan ilgisi ve güveniyle BES'in tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştüğünü, ülkede tasarrufun merkezi haline geldiğini vurguladı.

2023 yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL

Benli, 2023 yıl sonu hedefi olan 500 milyar TL'nin çok daha erken aşılmasının ülke ve vatandaşlar açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

"BES ile ülkece büyük bir başarı hikayesine imza attık"

Atilla Benli, BES tasarruflarının, emeklilikte yaşam standartlarının korunması açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de büyük değer taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: