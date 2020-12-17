BES'te fon büyüklüğü 170 milyar lirayı geçti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, fon miktarının 170 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları" kapsamında "Sigorta Paneli" gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, son 20 yılda atılan adımlar sayesinde katılım sigortacılığında yaşanan gelişmelerle Türkiye'nin belirli bir noktaya geldiğini ifade etti.

"SALGIN, SİGORTANIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU"

Nebati, "Marttan bu yana yaşadığımız salgın, sigortacılığın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Nebati, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için dövizli BES uygulaması hedefine hızla ilerlediklerini, bu yıl yayınlanan kanunla bu sistemi işlevsel hale getirdiklerini anlattı.

Türkiye'de 2003'te başlayan BES sisteminde 2012 itibarıyla 20 milyar liralık hacme ve 3 milyonluk katılımcıya ulaşıldığını aktaran Nebati, 2017'de başlayan otomatik katılımla ciddi bir atılım sağlandığını, fon miktarının 170 milyar lirayı aştığını bildirdi.

"FİNANSAL TASARRUF ARTIRILMALI"

Nebati, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kurulduğunu anımsatarak, finansal sistemin derinleşmesi ve finansal tasarrufların artırılması yönündeki çalışmalara değindi.

"KÜRESEL SİGORTACILIKTAKİ YERİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ"

Sigortacılık sektörü oyuncularının biraz daha konuya asılması gerektiğini belirten Nebati, "Küresel sigortacılık sektöründe 39 olan sıranın, hemen ilk 20'lere taşınma olasılığı çok yüksek." dedi.

Nebati, özel sektöre çağrıda bulunarak, sektörde atılacak adımların sadece kamu tarafından beklenilmemesi gerektiğini söyledi.