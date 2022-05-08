Beyaz eşya fiyatları ile ilgili Rekabet Kurumu devreye girdi

Beyaz eşya fiyatları ile ilgili Rekabet Kurumu devreye girdi

Rekabet Kurumu, beyaz eşya fiyatlarındaki fahiş artış engellemek amacıyla beyaz eşya üreticilerini uyardı ve zincir marketlerin e-ticaret yapılanmasına kriter getirileceğini açıkladı.

Zamanlama açısından düğünlerin başladığı ve beyaz eşyada satışların arttığı bir döneme girildi. Bu aşamada bir beyaz eşya üreticisinin, e-ticaret sektöründe hakim konumdaki sadece 5 e-ticaret firması ile çalışacağını satış noktalarına duyurması ve diğer platformlardan ayrılacağını ilan etmesi Rekabet Kurumu'nu harekete geçirdi.

Beyaz eşya üreticilerinin ve zincir marketlerin e-ticaret sitelerindeki çalışmaları bu alandaki fiyatların yükseltir şekilde ilerlerken Rekabet Kurumu devreye girdi.

Rekabet Kurumu'ndan zincir markete yazı

Rekabet Kurumu'nun, piyasaları speküle ettiği ortaya çıkan 5 zincir markete, e-ticaret yapılanması ile ilgili bir yazı gönderdi.

Pazar yerleri ile ilgili objektif ve şeffaf kriterler belirlendi

Üretici firmanın e-ticaret satış noktalarına gönderdiği yazıda, "Pazar yerleri ile ilgili objektif ve şeffaf kriterler belirlenmiştir. Kalite temelli objektif kriterler 3 ayda bir tekrar değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Beyaz eşya alışverişinin en yoğun zamanı

Rekabet Kurulu’nun yazısında böylesi bir kararın beyaz eşyada en yoğun alışveriş dönemine denk gelmesi ve enflasyonla mücadele döneminde rekabeti ortadan kaldıracağı gerekçeleriyle kabul edilemez olduğu belirtildi.

“Fiyatlar yüzde 50 artabilir”

100'e yakın e-ticaret platformundan çıkışı öngören karar neticesinde fiyatların hemen her üründe yüzde 50'lere varan artışlar yaşanabileceği tespit edildi.

“Platformlardan çıkış için ortaya konulan objektif kriterler keyfiyet içeremez”

Rekabet Kurumu, beyaz eşya üreticilerini uyararak e-ticaret platformlarından köklü bir çıkışın fiyatları hızla yukarı yönlü tırmandıracağı, bu nedenle platformlardan çıkış için ortaya konulan objektif kriterlerin keyfiyet içeremeyeceği vurgulandı.

“BSH’nin talebi reddedilmişti”

Kurum uyarısında, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin daha önce kendisine yaptığı talebi reddettiğini hatırlattı.