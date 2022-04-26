Beyaz eşya ihracatı arttı

Beyaz eşya ihracatı 6 ana ürün grubunda, bir önceki yılın mart ayına kıyasla yüzde 11, ilk çeyrekte ise adet bazında yüzde 6 oranında artış göstererek, 6,5 milyon adete ulaştı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2022 yılının ilk üç ayına ilişkin ihracat, üretim ve satış rakamları ile sektördeki gelişmeleri düzenlediği online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

Mart ayında yüzde 11 artış

Mart ayında Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın mart ayına kıyasla yüzde 11 oranında artış gösterdi.

İlk çeyrekte yüzde 6 artış gösterdi

İlk çeyrekte ise, adet bazında yüzde 6 oranında yükselerek 6,5 milyon adet ihracat olarak gerçekleşti.

Beyaz eşyada iç satışlar azaldı

Buna karşılık iç satışlar yılın ilk 3 ayında yüzde 9 oranında geriledi. 6 ana üründe iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 8 milyon 688 bin 496 adet oldu.

"İç satışlarımız daralırken, ihracatımız hız kesmekle birlikte artmaya devam etti"

İHA'nın haberine göre, TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Sektörümüz özellikle pandemi ile mücadele ettiğimiz son iki yılda hem ihracatta hem de iç satışlarda çok iyi bir performans sergiledi. Yılın ilk üç ayında yüksek baz etkisi nedeniyle iç satışlarımız daralırken, ihracatımız hız kesmekle birlikte artmaya devam etti. Küresel çapta etkili olan enflasyon, yanı başımızda önemli hammadde tedarikçisi konumundaki ülkelerin dahil olduğu savaş gibi gelişmeler, başta yassı çelik olmak üzere ham madde fiyatlarının daha da yükselmesine neden olarak, ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor.” dedi.