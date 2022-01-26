Beyaz eşyada geçen yıl ihracat yüzde 18 arttı

Beyaz eşya sektöründeki firmalar, 2021'e göre yatırımlarını yüzde 30’un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), düzenlediği online basın toplantısında sektörün 2021 yılında aldığı sonuçları değerlendirdi.

Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya ve küçük ev aletleri şirketlerini (Arçelik, Arzum, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, Miele, SEB, Silverline ve Vestel) temsil eden TÜRKBESD’in verilerine göre, 2021’de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020’ye kıyasla yüzde 18 artış gösterdi.

BEYAZ EŞYADA İÇ PAZARDA SATIŞ YÜZDE 16 YÜKSELDİ

TÜRKBESD’e üye firmaların Türkiye satışlarının artışı bir önceki yıla göre yüzde 9 olurken, toplam satışlardaki artış yüzde 16 olarak gerçekleşti. Üretimdeki artış oranı ise yüzde 17’ye ulaştı.

"SÜRECİ İYİ YÖNETTİK"

Toplantıda konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "2021 yılında beyaz eşya satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 34 milyon 407 bin 771 adete ulaştı. İhracat adedimiz 25 milyon 927 bin 342 olarak gerçekleşti. 2021 yılında elde ettiğimiz bu sonuçlar, ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen, süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

"İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM YAPAN TESİSLER DOĞALGAZ VE ELEKTRİK KISITLAMALARINDAN MUAF TUTULMALI"

Dinçer, 2021 yılında temel girdilerinden plastikte, paslanmaz çelikte ve ambalajda maliyet artışının 2020 yılı ile kıyaslandığında Türk Lirası bazında iki katın üzerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Lojistik maliyetlerimiz ise bir yılda 4 kattan fazla arttı. Global çip krizi nedeniyle elektrik komponentlere erişimin zorlaşmasıyla tedarik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşanıyor. Enerji fiyatları da maliyetlerimizi artıran bir diğer faktör. Örneğin; Ocak 2022 itibarıyla elektrikte Ulusal Sanayi Tarifesi’ne yüzde 125 zam gelmiş durumda. 2021 yılında, artan üretim maliyetleri, çip ve sektörümüzün en önemli ham maddesi olan yassı çelik temin etmekte yaşanan sıkıntılar gibi zorluklara rağmen, güçlü AR-GE’miz ve yan sanayimiz ile alternatif çözümler üreterek başarılı sonuçlar aldık. Maliyet artışlarının yaşandığı bir dönemde ihracata yönelik üretim yapan tesislerin doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından muaf tutulması ise kritik önemde, bu hususta bakanlıklarımızın desteklerini rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

"YASSI ÇELİKTE GÜMRÜK VERGİSİ POLİTİKASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, 2022 başı itibarıyla yapılan düzenleme ile paslanmaz sac ürünlerinin gümrük vergileri yüzde 12’den 8’e düşürülmüş olsa da bu durumun nihai kullanıcı sektörlerin sorunlarını karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Yavuz, şunları söyledi: “Ülkemizde henüz yapılamayan ve geçtiğimiz yıllarda gümrük vergisi uygulanmama kararı alınmış ALUSI kalite saclarda Gümrük Vergisi’nin yüzde 15’e çıkarılması rekabetçiliğimizi son derece olumsuz etkileyecektir. Ülkemizde özellikle istenen kalitede uygun sıcak sacın yeterli kapasiteye sahip olmaması sebebiyle hem fiyatlar hem de teslimat süreleri son derece olumsuz etkilenmiştir. Arz-talep uyumsuzluğu ve yerli üretimin ihracata yönelmesi nedeniyle neredeyse her çeyrek yüksek fiyat artışları ile karşılaştık. Sektörün temel girdilerinden olan yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve en azından arz/talep dengesi sağlıklı bir seviyeye gelen kadar kaldırılması önem arz etmektedir."