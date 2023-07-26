Beyaz eşyada iç satışlar arttı, dış satışlar azaldı Beyaz eşya sektörü, bir toplantı düzenleyerek 2023 yılının ilk 6 ayının verilerini değerlendirdi.

DHA

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), Başkanı Gökhan Sığın, yılın ilk 6 ayındaki çalışmaların değerlendirdiği toplantılarında, 6 ana üründe iç satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artığını açıkladı.

Sığın, aynı dönemde ihracatın ise yüzde 13 azaldığını belirtti.

Yeni bir evin beyaz eşya maliyeti hakkında da konuşan Sığın, ortalama hane halkı gelirinin yüzde 7 ile 10'u arasında tercihlerine göre değiştiğini ifade etti.

"2024'te gelişmeler olumlu olacak"

Toplantıda konuşan Gökhan Sığın, beyaz eşya sektörünün yılın ilk yarısındaki durumunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ve dış pazardaki küçülmenin ülkemize de yansıdığını söyleyen Sığın, yılın geri kanında ve 2024'te gelişmelerin olumlu olacağını söyledi.

"Beyaz eşya sektöründe dünyanın 2'nci üretim üssüyüz"

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, 2023 için büyüme tahmini 2,8 iken 2024 yılı için Türkiye'nin büyüme tahmininin 3,8 gözüktüğünü belirterek şu açıklamada bulundu: