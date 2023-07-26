Beyaz eşyada iç satışlar arttı, dış satışlar azaldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), Başkanı Gökhan Sığın, yılın ilk 6 ayındaki çalışmaların değerlendirdiği toplantılarında, 6 ana üründe iç satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artığını açıkladı.
Sığın, aynı dönemde ihracatın ise yüzde 13 azaldığını belirtti.
Yeni bir evin beyaz eşya maliyeti hakkında da konuşan Sığın, ortalama hane halkı gelirinin yüzde 7 ile 10'u arasında tercihlerine göre değiştiğini ifade etti.
"2024'te gelişmeler olumlu olacak"
Toplantıda konuşan Gökhan Sığın, beyaz eşya sektörünün yılın ilk yarısındaki durumunu açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremin ve dış pazardaki küçülmenin ülkemize de yansıdığını söyleyen Sığın, yılın geri kanında ve 2024'te gelişmelerin olumlu olacağını söyledi.
"Beyaz eşya sektöründe dünyanın 2'nci üretim üssüyüz"
TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, 2023 için büyüme tahmini 2,8 iken 2024 yılı için Türkiye'nin büyüme tahmininin 3,8 gözüktüğünü belirterek şu açıklamada bulundu:
Enflasyon oranı olarak bakarsak, üretici ve tüketici arasındaki enflasyon oranının kapandığını görüyoruz. Çin'den sonra yüzde 7'lik, yani dünyadaki üretimin yüzde 7'lik kısmının Türkiye de olduğunu söylüyorum. Beyaz eşya sektöründe dünyanın 2'nci üretim üssüyüz. 33 milyonluk üretimimizle ve 26 milyonluk ihracat performansımızla beyaz eşya sektörü sadece üretim ve satış ağı ile değil temas halinde olduğu tüm üretim ve hizmet sektörüyle büyük bir ekosistem oluşturuyor. 2023 yılı ilk 6 ay verilerine baktığımızda 6 ana üründe iç satışlarımız geçen yılın aynı dönemine baktığımızda yüzde 18 oranında arttı. Aynı dönemde ihracatımız ise aynı döneme kıyasla yüzde 13 azaldı.