Petrol
90.26
0.26%
Euro
18.2929
-0.20%
Dolar
18.5828
-0.01%
Altın
984.46
-0.31%
Borsa
3842
0.00%
Bitcoin
362.853
-1.19%
BTXN Coin
9.29
-1.06%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Beyaz Saray, ekonomik verilerden umutlu

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini görüşünü savundu.
    • 19.10.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyaz Saray, ekonomik verilerden umutlu

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile artan gıda ve enerji fiyatlarının etkisiyle yükselen enflasyondan ötürü dünya ülkelerinin ekonomisi zayıfladı.

    ABD, ekonomi politikalarında enflasyonu indirmeyi önceleyince büyümesi yavaşladı. İki kez üst üste büyümenin yavaşlaması teknik olarak ABD'nin resesyona girdiğini gösterse de yetkililer aynı düşünceyi paylaşmıyor.

    "Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor"

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi.

    Beyaz Saray

    "İş piyasası güçlü"

    Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, "Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir." ifadelerini kullandı.

    Benzin fiyatlarının düşürülmesi gündemde

    AA'nın haberine göre, Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.


    Galatasaray, Moritz Volz'u açıkladı
    Futbol

    Galatasaray, Moritz Volz'u açıkladı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    AB'den ortak gaz alımı ve zorunlu dayanışma önerisi
    Dünya

    AB'den ortak gaz alımı ve zorunlu dayanışma önerisi

    Görüş Bildir