Beyaz Saray, ekonomik verilerden umutlu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini görüşünü savundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile artan gıda ve enerji fiyatlarının etkisiyle yükselen enflasyondan ötürü dünya ülkelerinin ekonomisi zayıfladı.

ABD, ekonomi politikalarında enflasyonu indirmeyi önceleyince büyümesi yavaşladı. İki kez üst üste büyümenin yavaşlaması teknik olarak ABD'nin resesyona girdiğini gösterse de yetkililer aynı düşünceyi paylaşmıyor.

"Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi.

"İş piyasası güçlü"

Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, "Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir." ifadelerini kullandı.

Benzin fiyatlarının düşürülmesi gündemde

AA'nın haberine göre, Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.