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- Beyaz Saray, Fed'in faiz artırımlarını savundu
Beyaz Saray, Fed'in faiz artırımlarını savundu
- 03.11.2022 - 09:21
- Güncelleme : 03.11.2022 - 09:47
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırdı.
Faiz oranı, böylece 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildi.
"Enflasyonun düşürülmesine yardımcı oldu"
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, karara yönelik açıklamalarda bulundu.
Fed'in bağımsız bir kuruluş olduğunu ve bu bağımsızlığa saygı duyduklarını belirten Jean-Pierre, "Fed'in eylemleri, enflasyonun düşürülmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
Emlak piyasasındaki enflasyonla ilgili beklenti
Ülkede mortgage oranlarının artmasıyla talebin yavaşlayıp arzın artması gerektiğini belirten Jean-Pierre, bunun da emlak piyasasındaki enflasyonun düşmesine yardımcı olacağını kaydetti.
"Daha istikrarlı ekonomi dönemine geçiş sürecindeyiz"
AA'nın haberine göre, Jean-Pierre, şu anda daha istikrarlı bir ekonomi dönemine geçiş sürecinde olduklarını belirterek, enflasyonun düşürülmesinin bunun en önemli parçası olduğunu vurguladı.