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    Beyaz Saray, Fed'in faiz artırımlarını savundu

    Sözcü Jean-Pierre, atılan adımların enflasyonun düşürülmesine yardımcı olduğunu söyledi.
    • 03.11.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 09:47
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    Beyaz Saray, Fed'in faiz artırımlarını savundu

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırdı.

    Faiz oranı, böylece 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildi.

    "Enflasyonun düşürülmesine yardımcı oldu"

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, karara yönelik açıklamalarda bulundu.

    Fed'in bağımsız bir kuruluş olduğunu ve bu bağımsızlığa saygı duyduklarını belirten Jean-Pierre, "Fed'in eylemleri, enflasyonun düşürülmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

    Emlak piyasasındaki enflasyonla ilgili beklenti

    Ülkede mortgage oranlarının artmasıyla talebin yavaşlayıp arzın artması gerektiğini belirten Jean-Pierre, bunun da emlak piyasasındaki enflasyonun düşmesine yardımcı olacağını kaydetti.

    "Daha istikrarlı ekonomi dönemine geçiş sürecindeyiz"

    AA'nın haberine göre, Jean-Pierre, şu anda daha istikrarlı bir ekonomi dönemine geçiş sürecinde olduklarını belirterek, enflasyonun düşürülmesinin bunun en önemli parçası olduğunu vurguladı.

    Beyaz Saray, Fed in faiz artırımlarını savundu #1


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