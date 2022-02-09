Beyaz Saray, petrol fiyatlarındaki artış seçeneklerini masaya yatırdı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ülkelerle görüşerek çözüm arayacaklarını dile getirdi.

Prent Petrolün varili 90 dolara çıkınca piyasaların rahatlaması için arayışlar sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, petrol fiyatlarındaki artış karşısında Beyaz Saray'ın nasıl tedbirler aldığını değerlendirdi.

İLGİLİ ÜLKELERLE GÖRÜŞMEK DE SEÇENEKLERE DAHİL

Psaki, petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin ilgili ve müttefik ülkelerle görüşmek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve bunları tek tek değerlendirdiklerini belirtti.

BRENT PETROLÜN VARİLİ YÜKSELİYOR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90 doların üzerine çıkmış, fiyatlardaki kısmi yükselişte güçlü seyreden küresel petrol talebi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi ve ABD'deki soğuk hava şartlarının arz daralmasına yol açacağı endişelerinin etkili olduğu belirtilmişti.