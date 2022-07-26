Beyaz Saray, resesyona girilmeyeceği görüşünde

Piyasalara ABD'de yaşanan yüksek enflasyonun resesyona dönüşeceği endişeleri hakimken, Beyaz Saray bir açıklama yaparak "Bu hafta açıklanacak verileri 'resesyon' olarak nitelendirmeyeceğiz" dedi.

ABD yetkilileri, resesyonla ilgili sorulara keskin yanıtlar vererek ekonomik verilerin henüz bu aşamada olmadığını vurguluyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir açıklama yaparak, bu hafta açıklanacak gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini "resesyon" olarak nitelendirmeyeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da bugün katıldığı bir toplantıda, perşembe günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine, "Resesyona girmeyeceğiz." yanıtını vermişti.

"İşsizlik verileri resesyona işaret etmiyor"

AA'nın haberine göre, ABD'de GSYH verileri açıklanmasının öncesinde, perşembe günü açıklanacak verilerinin ülkenin resesyonda olduğunu gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Şu anda işsizlik verileri anlamında tarihi bir anı yaşamaktayız. İstihdam oranlarına da bakın. Bunlar, bizim resesyonda ya da resesyon öncesi dönemde olduğumuzu göstermiyor." ifadesini kullandı.

Resesyon için baz alınan tanım gerçekleşmedi

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosunun "resesyon" için belirli bir tanımı olduğunu ve Beyaz Saray'ın da bu tanımı baz aldığını belirten Jean-Pierre, perşembe günü açıklanacak verileri "resesyon" olarak nitelendirmeyeceklerini kaydetti.