Beypazarı'nda teşvik için oluşturulan bahçenin üretimi şimdi tüm ilçeye yetiyor

Ankara Beypazarı'nda tarım üreticiliğini teşvik ve kadınların iş gücüne katılımını sağlamak için başlatılan proje 5 yıl sonra kendi sınırlarını aştı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 5 yıl önce hayata geçirilen Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi Projesi’nin meyveleri alınmaya başlandı.

PROJE YÜZDE 100 BAŞARILI OLDU

Türkiye‘de tarım denilince akla gelen ilk ilçelerden biri olan Beypazarı’nda yüzde 100 başarı elde edilen dev proje vatandaşları meyve yetiştiriciliği konusunda teşvik ederken, alt yapısı tamamlanan kooperatifle kadınlar için yeni bir istihdam alanına da dönüşecek.

ÖRNEK MEYVE BAHÇESİ VE SERA KOMPLEKSİ KURULDU

Beypazarı Belediyesi tarafından ilçenin tarımsal ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla 120 dönümlük alan üzerine kurulan Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi’nde büyük başarı elde edildi.

5 yıl önce vatandaşları meyve yetiştiriciliği konusunda teşvik etmek amacıyla kurulan dev bahçede tüm Beypazarlılara yetecek kadar meyve üretimi gerçekleşti. Kuyucak mevkiinde kurulan meyve bahçesi, 655 yarı bodur elma ve deveci armudu, 860 tam bodur elma, 465 üzüm, kiraz, şeftali, kayısı, dut çeşitleri, zerdali, badem, ceviz, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, hünnap, gojibery, vişne, çilek, incir, muşmula, cennet hurması, kestane, nar, zeytin çeşitleri, ahlat, ıhlamur, fındık ve ayva gibi birçok ürün çeşitliliği ile de dikkat çekiyor.

ŞİMDİKİ HEDEF DE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi’nde yaz aylarının gözde meyvesi olan çilek üretimi de başlatılarak ürün çeşitliliğine bir yenisi daha eklendi. 2 bin metrekarelik alanda çilek fideleri toprakla buluşturularak üreticilerin uygulamalı olarak bilgi edinmesi ve özendirilmesi hedefleniyor. 3 bin metrekarelik tam otomasyonlu sera ve 2 bin metrekarelik mevsimlik çiçek yetiştirme alanı olmak üzere toplamda 7 bin metrekarelik alandan oluşan sera alanı diğer belediyelere de örnek olmaya devam ediyor.

"MUHTEŞEM SONUÇLAR ALDIK"

Projenin her geçen gün daha da geliştiğini ifade eden Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemiz tarım potansiyeli olarak en önemli alanlardan biri. Meyve üretimi yok denecek az, ancak eşe dosta ikram edilebilecek boyutta çalışmalar vardı. Bu potansiyelimizi meyve üretimine nasıl yönlendiririz dedik. Mesela bu yıl Beypazarı’nda birkaç çiftçimiz çilek bahçesini oluşturdu. Yine Üzüm ile alakalı bölgemizde üzüm yetiştiriciliği yapanlar var. Muhteşem sonuçlar aldık." dedi.

"DEV SERALARDA ÖNÜMÜZDEKİ YIL BÖLGE HALKININ FİDE İHTİYACI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR OLACAK"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı noktasında çalışmaların olduğunu belirten Kaplan, "Hünnap, zeytin, harika şeftaliler yetiştirdi. Ayaş dutu bunların hepsini yetiştiriyoruz. 600 metre rakımda, 1.100 metre rakımda ayrı bir örnek bahçe oluşturduk. Dev seralarda önümüzdeki yıl bölge halkının fide ihtiyacı ile ilgili çalışmalar olacak. Bir başka serada kışın çilek yetiştirmeyi planlıyoruz. Sera ile ilgili ilçemizde bir alt yapı oluşsun istiyoruz. Zeytin ağaçları, zeytinin en yoğun olduğu bölgelerdeki ağaçlar kadar çok keyifli ağaçlar. Önümüzdeki yıl burada çok ciddi bir zeytin üretiminin habercisi olacağını söylüyor arkadaşlarımız." açıklamasında bulundu.