Biden, Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin faydasını vurguladı

İlk Asya turuna çıkan ABD Başkanı Biden, Japonya'da sürdürdüğü temaslar çerçevesinde yaptığı konuşmalarda ABD-Japonya ittifakının önemine vurgu yapıyor.

Göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Tokyo'da tanıtımını yapacağı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) bölgeye fayda sağlayacağını söyledi.

Biden, Güney Kore'nin ardından dün geldiği Japonya'da Başbakan Kişida Fumio tarafından karşılandı.

"Japon Başbakan Kişida iyi dost"

Biden, başkentin Minato bölgesindeki Akasaka Sarayı Devlet Konukevinde yapılan toplantıda düzenlenecek "Japonya-ABD zirvesinin" basına açık bölümünde konuştu. Biden, Japon Başbakan Kişida'yı "iyi dost" olarak niteledi.

ABD'nin "müttefiki Japonya'nın savunmasına tam bağlı olduğunu" kaydeden Biden, "ABD-Japonya ittifakı Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşıdır." diye konuştu

AA'nın haberine göre iki ülkenin "bugün de gelecekte de zorlukları birlikte karşılayacağını" kaydeden Biden, Rusya'nın Ukrayna saldırıları karşısında Japonya'nın tutumundan dolayı teşekkürlerini bildirdi.

"ABD'nin Hint-Pasifik ilgisi her şartta güçlenecek"

Japon Başbakan da "sembol" olarak nitelediği ziyaretin, "ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ilgisini her şart altında güçlendireceğini gösterdiğini" söyledi.

"Hint-Pasifik bölgesi halkına somut fayda sağlayacak"

Tokyo'da tanıtacağı IPEF'in önemine değinen Biden, bunun "bölgedeki diğer ülkelerle iş birliği ve Hint-Pasifik bölgesi halkına somut faydalar sağlayacağını" belirtti.