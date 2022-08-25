Biden öğrenci kredi geri ödemelerine af uygulanacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, öğrencilere verilen kredileri belirli kıstaslar getirerek af etmeye hazırlanıyor. Böylece öğrencilerin bir kısmının borcu tamamen de silinebilecek.

Yüksek enflasyonla mücadele edilen ABD'de, öğrenci kredisi affı gündeme geldi. Böylelikle ABD Başkanı Joe Biden bir seçim vaadini yerine getirmiş olurken aynı zamanda affa uğrayan öğrencilerin tüketimlerinin artarak pazara olumlu yansıyacağı tartışılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün hükümetin öğrenci kredi geri ödemelerine af uygulayacağını açıkladı ve 2020 yılında başkanlık seçimlerinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirmiş oldu.

Ekonomistler borç affının enflasyonu artıracağını düşünüyor

Kararın duyurulmasının ardından, bazı ekonomistler bu durumun enflasyonu daha da yükseltebileceğini ifade ederken, Cumhuriyetçi kongre üyeleri de başkanın yasal olarak bu borçları silme yetkisi olup olmadığını sorguladı.

Bir öğrenciden 10 ila 20 bin dolar arasında borç silinecek

Yıllık geliri 125 bin doların altında olan kişilerin borçları 10 bin dolara kadar, daha düşük gelirli öğrencilerin yararlandığı düşük faizli Pell Grants kredisini almış olan kişilerin borçları ise 20 bin dolara kadar silinecek.

"Af tüketici harcamalarını artıracak"

Bu kararın, ülkenin enflasyon ile mücadelesine yeni bir zorluk ekleyeceğini belirten ekonomistlere göre, borç affı nedeniyle gayrimenkul alımı ve diğer yüksek harcamalara yöneltilebilecek olan yeni tüketici harcamaları için milyarlarca dolar açığa çıkmış olacak.

İhtiyaç sahipleri kullanacak

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada atılan adımın "en çok ihtiyaç duyan aileler için... özellikle pandemiden ağır etkilenen çalışan ve orta sınıf insanlar için" olduğunu ifade etti.

321 milyar dolarlık borç silinecek

Reuters'in haberine göre, New York Fed tarafından derlenen çalışmaya göre her öğrenci için 10 bin dolar değerinde borç affı uygulanması toplam 321 milyar dolara denk gelecek ve 11,8 milyon kişinin yani kredi çekenlerin yüzde 31'inin borçları tamamen silecek.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi ise öğrenciyken kredi çekenlerden 43 milyon kadarının borç affı planından yararlanabileceğini, 20 milyonunun ise borçlarının tamamen silinebileceğini belirtti.