Biden'ın bütçe teklifi global piyasalarda etkili olacak

Global borsalarda yatırımcılar ABD Başkanı Biden yönetiminin sunacağı trilyonlarca dolarlık bütçe teklifine odaklandı.

Asya borsaları, dünya ekonomisinin ABD öncülüğünde koronavirüs salgınından toparlanacağı beklentileriyle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artarak bu ayın en yüksek seviyesini gördü.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,9 yükseldi. Çin lokomotif endeksi ise açılışın hemen ardından yüzde 0,1 geriledi. MSCI'ın küresel hisseler endeksi yüzde 0.1 yükselişle 709,71 puana çıktı.

ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları dün açıklanan verilere göre 2020 Mart ortasından beri en düşük seviyesini görürken, şirketler ekonominin yeniden açılmasıyla artan talebi karşılayabilmek için çalışan bulmaya çalışıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yayınlanan başka bir rapora göre kapsamlı yardım paketinden destek bulan ekonomik büyüme bir önceki çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,4 artış kaydetti.

6 TRİLYON DOLARLIK BÜTÇE

New York Times'da yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden'ın, çeşitli alanlarda harcama artışları içeren bütçe teklifi 6 trilyon dolar büyüklüğünde olacak. Biden'ın bütçe teklifini bugün açıklaması bekleniyor.

DÖVİZ

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklenenden daha erken faiz artırımı yapacağı tahminlerinden destek bularak dolar karşısında üç ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dolarda ise bugün açıklanacak enflasyon göstergelerinden PCE verisi takip ediliyor. Sterlin dün bir BoE yetkilisinin merkez bankasının gelecek yıla kadar faizleri artırabileceği açıklamasının ardından yüzde 0,58 yükseldikten sonra bugün kazanımlarını koruyarak 1.4203 dolarda işlem gördü.

Euro/sterlin yüzde 0.04 değer kaybıyla 85.83 sterlinde seyretti. Sterlin/yen kuru 156,02 seviyesinde üç yılın en yüksek seviyesini gördü. Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşek para politikasını destekleyen açıklamalarının ardından dün 1.2266 dolarda beş buçuk ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra gerileyerek 1.2192 dolarda işlem gördü.

ECB para politikası toplantısı 10 Haziran'da düzenlenecek. Ekonomistler enflasyon göstergelerinden PCE verisinin Nisan'da yıllık bazda yüzde 2,9 artacağını tahmin ediyorlar. PCE verisi Mart'ta yüzde 1,8 yükselmişti.

PETROL

Petrol fiyatları küresel yakıt talebinde üçüncü çeyrekte güçlü toparlanma olacağı beklentilerinden ve ABD'de güçlü açıklanan işsizlik maaş başvuruları verisinden destek bularak yükselirken, İran petrolünün piyasaya geri dönüşünün oluşturacağı etkilere dair endişeler azaldı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 69.62 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 yükselişle 67,17 dolarda işlem gördü.

ALTIN

Altın fiyatları dolar ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş nedeniyle hafif gerilerken yatırımcılar enflasyon göstergelerinden PCE verisini takip ediyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1.893,07 dolara geriledi. Altın şimdiye kadar haftalık yüzde 0,7 yükselirken, art arda dördüncü haftayı da kazanımla kapatmaya hazırlanıyor.