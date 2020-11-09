Biden'ın kazanması Asya piyasalarını yükseltti

ABD başkanlık seçimi süreci belirsizliğinin geride kalmasının ardından, haftanın ilk açılan piyasaları olan Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsalarında endeksler yükseldi.

Hafta sonunda ABD merkezli birçok medya kanalında, Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın, başkan seçilmek için yeterince oy alarak, rakibi Donald Trump'ı geride bıraktığına ilişkin verilerin yayınlanması, piyasalara olumlu yansıdı.

DÜNYA LİDERLERİ BİDEN VE HARRİS’İ KUTLADI

Başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere, bölgedeki birçok ülkenin liderleri Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i kutladı.

Gelişmelerin ardından, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2.16 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1,37 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1,64 arttı. Güney Kore'de Kospi Bileşik Endeksi yüzde 1,24 oldu.

Çin'de, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 1,90 ve Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 2.43 yükseldi. Dolar, yen karşısında yüzde 0.09 artışla 103.3845 yen düzeyine çıktı.