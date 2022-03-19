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    Bild'in Rusya-Türkiye analizi

    Bild'in Rusya-Türkiye analizi

    Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya'nın ticarette Türkiye ile daha sıkı ilişkilere girmesi bekleniyor. Alman medyası, iki ülkenin geleceğini mercek altına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 13:37
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Amerika ve Avrupa ülkeleri savaşın durdurulması için ağır yaptırım kararları aldı.

    Rusya'ya her alanda ağır yaptırım kararları alınsa da Devlet Başkanı Vladimir Putin geri adım atmadı.

    Türkiye ise bu savaşta dengeli bir politika izleyerek Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini aynı düzeyde devam ettiriyor.

    MARKALARIN RUSYA'DAN KAÇIŞI

    Dünyaca ünlü birçok markanın Rusya'dan çekiliyor olması Türk şirketlerinin Rusya'ya yönelmesine neden oldu.

    Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geleceğini manşetine taşıdı.

    BIC MAC YERİNE DÖNER

    McDonald's'ın Rusya'daki şubelerini kapattığını hatırlatan Bild, Big Mac'in yerini dönerin alabileceğini yazdı.

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    HER TÜRLÜ KAZANAN TÜRKİYE

    Rusya'nın Batılı şirketler yerine Türk şirketlerin girişimlerine sıcak baktığını yazan Alman gazetesi, oluşan durumdan ekonomik olarak fayda sağlayabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.

    Haberde Türkiye'nin ekonomik olarak ikinci bir şansına daha dikkat çekildi.

    Rusya'dan ayrılan büyük Amerikan şirketlerinin adresinin de Türkiye olabileceği belirtildi.


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