Bazı yörelerin kendisine has dokuma çeşitleri yurt dışından büyük rağbet görüyor. El emeği ile doğal yollarda üretilen bu dokumaların yurt dışından gördüğü ilgi daha fazla.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1900’lü yıllarda başlayan Lefke bezi dokumacılığı bir döneme imza attıktan sonra durgunluk sürecine girmişti. İlçede dokumacılığın yeniden başlaması için süren çalışmalar sonuç verdi ve şimdi ürünler ihracata hazırlanır hale geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde son yıllarda kadın kooperatifinin çalışmalarıyla yeniden hayat bulan geleneksel Lefke bezi dokumasıyla yapılan ürünler, en son Hollanda’dan talep gördü.

Lefke bezi, 1980'lerde fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşmasıyla unutulmaya başladı. Son yıllarda açılan kurslarla canlandırılan üretim, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin üyesi 7 kadın tarafından atölyelerinde sürdürülüyor.

Peşkir, peştamal, kese ve otantik çanta yapılıyor

Kooperatif üyeleri, el dokuma atölyesindeki tezgahlarda dokudukları Lefke bezinden; peşkir, peştamal, kese ve otantik çanta gibi hediyelik eşyalar üretiyor.

Kadınların el emeği ürünleri, Lefke Han Sanat Atölyeleri'ndeki kooperatif merkezinden ve e-ticaretle iç piyasada, ilçedeki özel bir firmanın temsilcileri aracılığıyla da yurt dışında satışa sunuluyor.

Bilecik'in el dokuması Lefke bezine yurt dışından sipariş geliyor VİDEO

Yılda 500 ürün yurt dışına gidiyor

Kooperatif, yurt dışına yılda ortalama 500 parça ürün gönderiyor.

Kooperatif üyelerinden usta öğretici Gülay Durak, siparişleri karşılamak amacıyla atölyedeki tezgahlarda yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Durak, yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yanı sıra bireysel siparişler aldıklarını ifade etti.

"Hollanda, Fransa ve ABD’ye ürün gidiyor"

Yurt dışı satışları için özel sektörden bir fabrikanın yönetim kurulu temsilcilerinin, kendilerine sosyal sorumluluk projesi olarak destek verdiğini aktaran Durak, "Hollanda, Fransa ve ABD kaynaklı siparişlerimiz mevcut. Şu an yoğun olarak giden ürünlerimiz; peştamal, otantik çantalar, keseler ve peşkirler." dedi.

Salgında üretime ara verilmedi

Koronavirüs salgını döneminde Lefke bezi üretimine ara vermediklerini belirten Durak, dezavantajlı durumu avantaja çevirdiklerini anlattı.

"Unutulmuş bir değeri hayata geçirdik"

Kooperatif üyesi Banu Erkal ise 6-7 yıldır Lefke bezi el dokumacılığı yaparak unutulmuş bir değeri hayata geçirdiklerini vurguladı.